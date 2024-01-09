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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Марганця, фото: Дніпропетровська ОВА

Рашисти вночі з важкої артилерії обстріляли місто на Дніпропетровщині (ФОТО)

9 січ 2024, 09:54
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Російські загарбники сьогодні, 9 січня, після опівночі з важкої артилерії обстріляли місто Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що в результаті обстрілу пошкоджені п’ять багатоповерхівок і два автомобілі. Загиблих та постраждалих немає.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно.

Наслідки російських обстрілів Марганця, фото: Дніпропетровська ОВА

Джерело: Ракурс


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