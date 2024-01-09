Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських обстрілів Марганця, фото: Дніпропетровська ОВА
Рашисти вночі з важкої артилерії обстріляли місто на Дніпропетровщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191176-rashysty-vnochi-z-vajkoyi-artyleriyi-obstrilyaly-misto-na-dnipropetrovschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 січня, після опівночі з важкої артилерії обстріляли місто Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що в результаті обстрілу пошкоджені п’ять багатоповерхівок і два автомобілі. Загиблих та постраждалих немає.
В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно.
Загрузка...