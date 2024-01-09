Наслідки російських обстрілів Марганця, фото: Дніпропетровська ОВА

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 9 січня, після опівночі з важкої артилерії обстріляли місто Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що в результаті обстрілу пошкоджені п’ять багатоповерхівок і два автомобілі. Загиблих та постраждалих немає.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно.