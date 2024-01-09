На Хмельниччині зросла кількість жертв російської повітряної атаки 8 січня

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Рашисти 8 січня здійснили ракетну атаку на Хмельниччину, фото: УТОГ
На Хмельниччині зросла кількість жертв російської повітряної атаки 8 січняhttps://racurs.ua/ua/n191175-na-hmelnychchyni-zrosla-kilkist-jertv-rosiyskoyi-povitryanoyi-ataky-8-sichnya.htmlРакурс
На Хмельниччині зросла до трьох кількість жертв російського ракетного удару, завданого восьмого січня.
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Про це сьогодні, 9 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Чоловік 1955 р. н., — зазначив він.
Таким чином, загалом в результаті російської терористичної атаки:
- загинули троє людей (чоловіки 1947, 1964, 1955 років народження)%
- отримали поранення двоє людей.
Вранці 8 січня росія здійснила чергову ракетну атаку по різних регіонах України. Зокрема на Хмельниччині було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.
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