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Ракурс
Рашисты 8 января совершили ракетную атаку на Хмельнитчину, фото: УТОГ

На Хмельнитчине увеличилось количество жертв российской воздушной атаки 8 января

9 янв 2024, 09:30
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На Хмельниччині зросла до трьох кількість жертв російського ракетного удару, завданого восьмого січня.


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Про це сьогодні, 9 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Чоловік 1955 р. н., — зазначив він.

Таким чином, загалом в результаті російської терористичної атаки:

  • загинули троє людей (чоловіки 1947, 1964, 1955 років народження)%
  • отримали поранення двоє людей.

Вранці 8 січня росія здійснила чергову ракетну атаку по різних регіонах України. Зокрема на Хмельниччині було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

Источник: Ракурс


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