Рашисты 8 января совершили ракетную атаку на Хмельнитчину, фото: УТОГ

https://racurs.ua/n191175-na-hmelnitchine-uvelichilos-kolichestvo-jertv-rossiyskoy-vozdushnoy-ataki-8-yanvarya.html

Ракурс

На Хмельниччині зросла до трьох кількість жертв російського ракетного удару, завданого восьмого січня.

.

Про це сьогодні, 9 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Чоловік 1955 р. н., — зазначив він.

Таким чином, загалом в результаті російської терористичної атаки:

загинули троє людей (чоловіки 1947, 1964, 1955 років народження)%

отримали поранення двоє людей.

Вранці 8 січня росія здійснила чергову ракетну атаку по різних регіонах України. Зокрема на Хмельниччині було пошкоджено обʼєкт інфраструктури.