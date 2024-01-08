Последствия ракетной атаки на Хмельнитчину сообщили власти. Фото:

https://racurs.ua/n191150-posledstviya-raketnoy-ataki-na-hmelnickuu-oblast-soobschili-vlasti.html

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Російський ракетний обстріл Хмельницької області 8 січня призвів до загибелі двох осіб.

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Ворог завдав ударів по об'єктах інфраструктури області. Виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС. Жертвами атаки стали чоловіки 1947 та 1964 років народження. Про це повідомили Національна поліція України та заступник глави Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Було пошкоджено багатоквартирний будинок, в деяких приміщеннях вибило вікна. Триває ліквідація наслідків удару.

Заступник голови облдержадміністрації додав, що вранці під час повітряної тривоги в межах Хмельницької області ППО збила дві ворожі ракети.

Нагадаємо, російський ракетний удар 8 січня призвів до загибелі чотирьох осіб та поранення 38 осіб у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури, транспортні засоби.