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Последствия российских обстрелов Марганца, фото: Днепропетровская ОВА
Рашисты ночью из тяжелой артиллерии обстреляли город на Днепропетровщине (ФОТО)https://racurs.ua/n191176-rashisty-nochu-iz-tyajeloy-artillerii-obstrelyali-gorod-na-dnepropetrovschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 січня, після опівночі з важкої артилерії обстріляли місто Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що в результаті обстрілу пошкоджені п’ять багатоповерхівок і два автомобілі. Загиблих та постраждалих немає.
В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно.
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