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Ракурс
Олександр Дубінський, фото: «Прямий»

Справа Дубінського — суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами

13 гру 2023, 13:58
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Суд за клопотанням слідчого ДБР обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи проти нардепа, якого підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон.


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Про це сьогодні, 13 грудня, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

ДБР не вказує особу нардепа, про якого йдеться, проте обставини справи вказують на Олександра Дубінського.

Таким чином, стороні захисту — підозрюваному та його захисникам — встановлено термін ознайомлення з матеріалами справи до 29 грудня 2023 року.

У ході судового засідання було встановлено, що підозрюваний та його захисники умисно зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження аби штучно затягнути передачу обвинувального акту до суду, — наголошують у ДБР.

Нагадаємо, 14 листопада Печерський райсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід — тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.

Джерело: Ракурс


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