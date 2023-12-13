Олександр Дубінський, фото: «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n190302-sprava-dubinskogo-sud-obmejyv-terminy-oznayomlennya-z-materialamy.html

Ракурс

Суд за клопотанням слідчого ДБР обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи проти нардепа, якого підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон.

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Про це сьогодні, 13 грудня, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

ДБР не вказує особу нардепа, про якого йдеться, проте обставини справи вказують на Олександра Дубінського.

Таким чином, стороні захисту — підозрюваному та його захисникам — встановлено термін ознайомлення з матеріалами справи до 29 грудня 2023 року.

У ході судового засідання було встановлено, що підозрюваний та його захисники умисно зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження аби штучно затягнути передачу обвинувального акту до суду, — наголошують у ДБР.

Нагадаємо, 14 листопада Печерський райсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід — тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.