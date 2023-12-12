Дубінського переведуть до одиночної камери з цілодобовим відеоспостереженням

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Народного депутата Олександра Дубінського переведуть до одиночної камери з цілодобовим відеоспостереженням.

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Про це йдеться у рішенні Печерського райсуду Києва, яке опублікувало «Суспільне».

В охороні та переведенні до ізолятора СБУ суд відмовив.

У суді адвокат депутата Руслан Гладкий розповів, що 30 листопада його клієнта після прогулянки перевели в іншу камеру, де було десять ув’язнених.

Йому навіть не надали ліжкомісця. Він сів на стілець і займався своїми справами. Після відбою о 22:00 до нього підійшли п’ять-шість осіб і почали завдавати ударів по ногах, тулубу, голові. Били так, щоб не залишати слідів, основна кількість ударів завдалась в район живота, ребер, зовнішніх сторін стегон, — цитує адвоката «Суспільне».

Гладкий висловив сподівання, що жодних технічних проблем з відеоспостереженням в одиночній камері не буде, а записи — не зникатимуть.

Нагадаємо, 2 грудня Дубінський повідомив про побиття у СІЗО. За словами депутата, лікарі зафіксували у нього переломи двох ребер, синці та гематоми.

Дубінський написав заяву на проходження поліграфу — доводитиме побиття у СІЗО. За словами нардепа, пройти поліграф йому запропонували слідчі внутрішньої служби Лук’янівського СІЗО.

Поліція раніше не побачила у заяві Дубінського складу злочину і відмовилася відкривати справу.