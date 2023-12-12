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Втрати рф біля Авдіївки можуть сягати 13 тис. вбитими - Politico

Втрати рф біля Авдіївки можуть сягати 13 тис. вбитими — Politico

12 гру 2023, 20:14
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Втрати росіян біля Авдіївки можуть сягати близько 13 тис. вбитими. Про це пише Politico із посиланням на джерела в американській розвідці.


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Така кількість московитів ліквідована з жовтня 2023 року, тобто початку активних штурмів росіянами цього міста поблизу Донецька.

Оскільки події вже показали, що даним американської розвідки можна довіряти, цифра очевидно близька до істини.

Жодних суттєвих результатів у російської армії в цьому районі, попри такі величезні втрати, як і раніше, немає.

Джерело: Ракурс


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