Ракурсhttps://racurs.ua/
Втрати рф біля Авдіївки можуть сягати 13 тис. вбитими - Politico
Втрати рф біля Авдіївки можуть сягати 13 тис. вбитими — Politicohttps://racurs.ua/ua/n190280-vtraty-rf-bilya-avdiyivky-mojut-syagaty-13-tys-vbytymy-politico.htmlРакурс
Втрати росіян біля Авдіївки можуть сягати близько 13 тис. вбитими. Про це пише Politico із посиланням на джерела в американській розвідці.
.
Така кількість московитів ліквідована з жовтня 2023 року, тобто початку активних штурмів росіянами цього міста поблизу Донецька.
Оскільки події вже показали, що даним американської розвідки можна довіряти, цифра очевидно близька до істини.
Жодних суттєвих результатів у російської армії в цьому районі, попри такі величезні втрати, як і раніше, немає.
Загрузка...