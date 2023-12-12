Потери рф около Авдеевки могут достигать 13 тыс. убитыми — Politico

https://racurs.ua/n190280-poteri-rf-okolo-avdeevki-mogut-dostigat-13-tys-ubitymi-politico.html

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Втрати росіян біля Авдіївки можуть сягати близько 13 тис. вбитими. Про це пише Politico із посиланням на джерела в американській розвідці.

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Така кількість московитів ліквідована з жовтня 2023 року, тобто початку активних штурмів росіянами цього міста поблизу Донецька.

Оскільки події вже показали, що даним американської розвідки можна довіряти, цифра очевидно близька до істини.

Жодних суттєвих результатів у російської армії в цьому районі, попри такі величезні втрати, як і раніше, немає.