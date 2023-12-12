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Ракурс
Звільнення Залужного - міністр оборони зробив важливу заяву

Звільнення Залужного — міністр оборони зробив важливу заяву

12 гру 2023, 19:39
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Міністр оборони Рустем Умєров заявив у коментарі «Суспільному», що питання щодо звільнення головнокомандувача Валерія Залужного чи інших командувачів не стоїть.


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Він додав, що це питання «розхитують і внутрішньо, і зовнішньо» і він завжди жартує на цю тему із Залужним.

Ми сьогодні були разом із головкомом, вітали командувача Сухопутних військ. Я завжди жартую з цього питання з Валерієм Федоровичем, кажу: «Хто на цей раз тебе звільняє?», — сказав Умєров «Суспільному».

Раніше видання The Economist у своїй статті в якій заявило про нібито «конфлікт» між найвищим військовим і політичним керівництвом України через результати літнього контрнаступу 2023 року.

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла опублікувала низку дописів зі звинуваченнями на адресу Залужного. Вона заявила, що військове командування України мають подати у відставку, бо не надало «ніякого плану дій на 2024 рік» ані на Ставці, ані комітету.

Джерело: Ракурс


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