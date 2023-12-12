МВФ оприлюднив умови наступного траншу для України

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МВФ схвалив 12 грудня Україні черговий транш на 900 млн дол. Гроші спрямують на бюджетну підтримку.

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У березні 2023 року МВФ схвалив кредит Україні у розмірі 15,6 млрд дол. на чотири роки. Перший транш, на 2,7 млрд, надійшов у квітні, другий, на 890 млн, — у червні.

Економіка України виявилася стійкою, а макроекономічна та фінансова стабільність були збережені завдяки вмілій політиці влади та зовнішньої допомоги, заявила глава МВФ Кристаліна Георгієва.

Фонд оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Згідно з цим документом, Україна взяла на себе низку зобов’язань, щоб отримати наступні транші від фонду. Так, до кінця грудня 2023 року Україна має виконати одразу три структурні маяки МВФ. По-перше, покращити управління державними інвестиціями, розробивши для цього дорожню карту. Також МВФ очікує на затвердження Національної стратегії доходів.

Ми очікуємо, що влада буде поступово скорочувати бюджетний дефіцит, що потребуватиме, зокрема, заходів із відновлення внутрішніх доходів. Ми очікуємо, що доходи зростуть на три-чотири процентних пункти ВВП. Ключовою ініціативою для досягнення цієї мети є Національна стратегія доходів, — цитує голову місії МВФ в Україні Гевіна Грея агенція «Інтерфакс-Україна».

За його словами, стратегія являє собою конкретний комплексний план із поступового збільшення податкових надходжень, який включатиме заходи у сфері податкової політики, податкового адміністрування та митного адміністрування.

Також до кінця грудня потрібно ухвалити зареєстровані у Верховній Раді законопроєкти про підвищення інституційної автономії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Також, згідно з новим меморандумом ще 14 маяків Україна має виконати протягом 2024 року. Зокрема, до липня забезпечити проведення відкритого і конкурентного конкурсу на 24 вакансії до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і призначити нових суддів. До кінця вересня завершити зовнішній аудит діяльності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і надати звіт.

Також для зміцнення корпоративного управління на держпідприємствах на початку 2024 року має бути ухвалено законопроєкт № 5593-д, який приведе систему корпоративного управління держпідприємствами у відповідність до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і пом’якшить бюджетні ризики.