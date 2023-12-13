Рашисти намагаються «перевиховати» дітей на окупованих територіях, фото:

https://racurs.ua/ua/n190301-okupanty-namagautsya-perevyhovaty-ukrayinskyh-ditey-cns.html

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Російські загарбники продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, в межах якої намагаються «перевиховати» українських дітей.

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Про це сьогодні, 13 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема, у Луганську росіяни провели фестиваль «народів росії» на який масово зігнали школярів міста. На пропагандистському заході дітей переконували, що вони росіяни, а українці це вигадана нація, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що ворог свідомо знищує самоідентифікацію українців, оскільки планує знищити цілу націю, що є геноцидом.