Окупанти намагаються «перевиховати» українських дітей — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n190301-okupanty-namagautsya-perevyhovaty-ukrayinskyh-ditey-cns.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, в межах якої намагаються «перевиховати» українських дітей.
Про це сьогодні, 13 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зокрема, у Луганську росіяни провели фестиваль «народів росії» на який масово зігнали школярів міста. На пропагандистському заході дітей переконували, що вони росіяни, а українці це вигадана нація, — вказано в повідомленні.
У ЦНС наголошують, що ворог свідомо знищує самоідентифікацію українців, оскільки планує знищити цілу націю, що є геноцидом.
Саме знищення нашої нації і є єдина ціль війни владіміра путіна та його посіпак. Кожен причетний до злочину проти українського народу понесе відповідальність, — наголошують у ЦНС і закликають українців передавати інформацію про злочинців до відповідного чат-бота.