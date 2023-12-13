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Ракурс
Рашисти намагаються «перевиховати» дітей на окупованих територіях, фото:

Окупанти намагаються «перевиховати» українських дітей — ЦНС

13 гру 2023, 13:46
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Російські загарбники продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, в межах якої намагаються «перевиховати» українських дітей.


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Про це сьогодні, 13 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема, у Луганську росіяни провели фестиваль «народів росії» на який масово зігнали школярів міста. На пропагандистському заході дітей переконували, що вони росіяни, а українці це вигадана нація, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що ворог свідомо знищує самоідентифікацію українців, оскільки планує знищити цілу націю, що є геноцидом.

Саме знищення нашої нації і є єдина ціль війни владіміра путіна та його посіпак. Кожен причетний до злочину проти українського народу понесе відповідальність, — наголошують у ЦНС і закликають українців передавати інформацію про злочинців до відповідного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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