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Рашисти заборонили Святого Миколая на Луганщині — дітей вітатиме Киш Бабайhttps://racurs.ua/ua/n189957-rashysty-zaboronyly-svyatogo-mykolaya-na-luganschyni-ditey-vitatyme-kysh-babay.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Старобільську російські загарбники скасували відзначення Дня Святого Миколая по усіх закладах освіти — мовляв, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід.
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Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай з татарстану, якому надали так зване «шефство» над деякими окупованими громадами Луганщини. Про це сьогодні, 3 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Один такий вже виступив вчора на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з нашого регіону, — зазначив Лисогор.
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