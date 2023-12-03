Рашисти заборонили Святого Миколая на Луганщині — дітей вітатиме Киш Бабай

Киш Бабаєм з татарстану замінюють Святого Миколая на ТОТ, фото: «Стихи.ру»

https://racurs.ua/ua/n189957-rashysty-zaboronyly-svyatogo-mykolaya-na-luganschyni-ditey-vitatyme-kysh-babay.html

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У тимчасово окупованому Старобільську російські загарбники скасували відзначення Дня Святого Миколая по усіх закладах освіти — мовляв, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід.

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Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай з татарстану, якому надали так зване «шефство» над деякими окупованими громадами Луганщини. Про це сьогодні, 3 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.