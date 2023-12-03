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Ракурс
Киш Бабаем из татарстана заменяют Святого Николая на ВОТ, фото: «Стихи.ру»

Рашисты запретили Святого Николая на Луганщине — детей будет поздравлять Киш Бабай

3 дек 2023, 10:38
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У тимчасово окупованому Старобільську російські загарбники скасували відзначення Дня Святого Миколая по усіх закладах освіти — мовляв, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід.


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Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай з татарстану, якому надали так зване «шефство» над деякими окупованими громадами Луганщини. Про це сьогодні, 3 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Один такий вже виступив вчора на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з нашого регіону, — зазначив Лисогор.

Источник: Ракурс


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