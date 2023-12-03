Черное море, фото: SPark

https://racurs.ua/n189956-kolichestvo-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 3 грудня, перебувають п’ять російських військових кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі — два ворожі кораблі, серед них жодного носія «калібрів».

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — чотири судна, з них одне рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — два судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.