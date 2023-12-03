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Чорне море, фото: SPark
Кількість російських кораблів у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n189956-kilkist-rosiyskyh-korabliv-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 3 грудня, перебувають п’ять російських військових кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі — два ворожі кораблі, серед них жодного носія «калібрів».
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — чотири судна, з них одне рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — два судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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