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Ракурс
Чорне море, фото: SPark

Кількість російських кораблів у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

3 гру 2023, 09:57
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У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 3 грудня, перебувають п’ять російських військових кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі — два ворожі кораблі, серед них жодного носія «калібрів».

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — чотири судна, з них одне рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — два судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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