росія не відмовляється від планів щодо повної окупації України — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n189949-rosiya-ne-vidmovlyaietsya-vid-planiv-schodo-povnoyi-okupaciyi-ukrayiny-genshtab.htmlРакурс
рф продовжує вести загарбницьку війну і, попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України.
Про це сьогодні, 2 грудня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об'єктів, — наголошують у Генштабу.
Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною — протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень.
Також впродовж доби ворог завдав три ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з РСЗВ по українських військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, — зазначають у Генштабі.
Російські загарбники вели штурмові дії: на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.
Водночас Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.
Протягом доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 4 артилерійським засобам противника, — зазначають у Генштабі. — Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.