Серед рашистів зростає деморалізація через втрати під Бахмутом та Авдіївкою — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n189940-sered-rashystiv-zrostaie-demoralizaciya-cherez-vtraty-pid-bahmutom-ta-avdiyivkou-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Донеччини спостерігається зниження морально-психологічного стану серед військовослужбовців окупаційних військ.
Про це сьогодні, 2 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, за минулий місяць серед представників РОВ значно знизився рівень виконавчої дисципліни, через великі втрати особового складу противника, особливо це стосується Бахмутського та Авдієвського напрямку, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в результаті представники окупаційної «комендатури» російських військ затримали понад одну тисячу представників російсько-окупаційних військ, які скоїли кримінальні та адміністративні правопорушення. Зокрема:
- самовільне залишення місця служби;
- розпивання алкогольних напоїв;
- вживання наркотичних речовин.
Такі некоординовані дії з боку представників РОВ несуть велику загрозу для цивільного населення окупованих регіонів. Зокрема, що стосується водіння військових автомобілів у нетверезому стані, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про розташування та пересування руху противника у спеціальному чат-боті.