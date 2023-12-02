Серед російських загарбників зростає деморалізація, фото: «Черноземье»

https://racurs.ua/ua/n189940-sered-rashystiv-zrostaie-demoralizaciya-cherez-vtraty-pid-bahmutom-ta-avdiyivkou-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Донеччини спостерігається зниження морально-психологічного стану серед військовослужбовців окупаційних військ.

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Про це сьогодні, 2 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, за минулий місяць серед представників РОВ значно знизився рівень виконавчої дисципліни, через великі втрати особового складу противника, особливо це стосується Бахмутського та Авдієвського напрямку, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в результаті представники окупаційної «комендатури» російських військ затримали понад одну тисячу представників російсько-окупаційних військ, які скоїли кримінальні та адміністративні правопорушення. Зокрема:

самовільне залишення місця служби;

розпивання алкогольних напоїв;

вживання наркотичних речовин.