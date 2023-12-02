Невдачі російської армії під Авдіївкою. Фото:

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Ракурс

Армія росії навмисно називає наступальні потуги в Авдіївці «активною обороною».

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Російський міністр оборони Сергій Шойгу продовжує характеризувати російські наступальні дії в Україні як частину так званої активної оборони, аби зменшити очікування щодо здатності терористів оперативно досягти важливих цілей. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Американські аналітики вважають, що і Шойгу, і диктатор володимир путін вже називали наступальні операції із захоплення Авдіївки «активною обороною». Такі заяви, які вводять в оману, лунали після того, як перший російський механізований наступ не зміг досягти значних тактичних успіхів на початку жовтня 2023 року.

Українські війська ніколи не проводили масштабних наступальних операцій в районі Авдіївки з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році, а Авдіївка була відомою статичною українською оборонною позицією з 2014 року, — наголосили в ISW.

Зазначається, що балачки про «активну оборону» дозволяють Москві заявляти про успіх доти, доки ЗСУ не досягнуть значних успіхів. Це може продовжуватись доволі довго, оскільки українські військові не проводили й не проводять контрнаступних операцій на цьому напрямку.

Нагадаємо, 29 листопада російські загарбники знову активізували штурмові дії на Авдіївському напрямку після так званого певного затишшя, яке було спричинене через погіршення погоди. Під Авдіївкою росіяни збільшили кількість атак за участю піхоти. Місцями ворог застосовує бронетехніку, але велику її частину знищують українські оборонці.