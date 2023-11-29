Росіяни активізували штурми під Авдіївкою та посилили обстріли. Фото: Генштаб

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Штурмові дії на Авдіївському напрямку активізували російські загарбники.

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Після певного так званого затишшя, яке було спричинене через складні погодні умови, ворог значно посилили артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації. Про це речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун 29 листопада заявив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, під Авдіївкою росіяни збільшили кількість атак за участю піхоти. Місцями ворог застосовує бронетехніку, але велику її частину знищують українські оборонці.

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом сьогоднішньої доби відбулось 73 бойових зіткнення. На Куп’янському Сили оборони відбили шість атак, а на Лиманському зупинили 15 російських штурмів. На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії, а ЗСУ відбили 20 атак. Ще шість атак були відбиті на Мар’їнському напрямку, а дві — на Шахтарському напрямку.

На Запорізькому напрямку противник п’ять разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного, а західніше Вербового були відбиті п’ять атак загарбників.

Нагадаємо, у промзоні Авдіївки тривають запеклі бої, а ворог гатить цілодобово. При цьому оборону міста ускладнює погана погода — поривчастий вітер та морозна погода.