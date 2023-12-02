россия продолжает захватническую войну против Украины, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n189949-rossiya-ne-otkazyvaetsya-ot-planov-polnoy-okkupacii-ukrainy-genshtab.html

Ракурс

рф продовжує вести загарбницьку війну і, попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України.

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Про це сьогодні, 2 грудня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об'єктів, — наголошують у Генштабу.

Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною — протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень.

Також впродовж доби ворог завдав три ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з РСЗВ по українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, — зазначають у Генштабі.

Російські загарбники вели штурмові дії: на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Водночас Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.