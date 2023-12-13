Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты пытаются «перевоспитать» детей на оккупированных территориях, фото:

Оккупанты пытаются «перевоспитать» украинских детей — ЦНС

13 дек 2023, 13:46
999

Російські загарбники продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, в межах якої намагаються «перевиховати» українських дітей.


.

Про це сьогодні, 13 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема, у Луганську росіяни провели фестиваль «народів росії» на який масово зігнали школярів міста. На пропагандистському заході дітей переконували, що вони росіяни, а українці це вигадана нація, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що ворог свідомо знищує самоідентифікацію українців, оскільки планує знищити цілу націю, що є геноцидом.

Саме знищення нашої нації і є єдина ціль війни владіміра путіна та його посіпак. Кожен причетний до злочину проти українського народу понесе відповідальність, — наголошують у ЦНС і закликають українців передавати інформацію про злочинців до відповідного чат-бота.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров