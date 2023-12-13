Задержание наводницы рашистов, фото: СБУ

https://racurs.ua/n190300-horistka-upc-mp-navodila-rakety-na-pozicii-vsu-vblizi-zaporojya-sbu-foto.html

Ракурс

СБУ заявила про затримання прихильницю рашизму, яка коригувала повітряні атаки по Запоріжжю та очікувала повної окупації регіону.

.

Затриманою виявилась церковна хористка та дружина настоятеля місцевого храму УПЦ МП. Про це сьогодні, 13 грудня, повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що за координатами фігурантки російські окупанти намагались уразити місця базування Сил оборони поблизу обласного центру, — наголошують у СБУ. — Насамперед ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Зазначається, що співробітники СБУ встановили місцеперебування інформаторки і затримали її у власному помешканні в одному із селищ неподалік Запоріжжя.

За інформацією слідства, фігурантка ще з початку повномасштабного російського вторгнення підтримувала злочинні дії загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України, про що, зокрема, неодноразово розповідала своїм знайомим з москви у ході телефонних розмов.

Згодом фігурантка почала відслідковувати місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на території громади, — зазначають у СБУ. — Отриману інформацію вона месенджером передавала своїм знайомим в росії, які потім «звітували» про це представникам спецслужб рф.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої було виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для передачі закритої інформації.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.