Большинство жителей ТОТ отказываются получать российские паспорта — ЦНСhttps://racurs.ua/n190299-bolshinstvo-jiteley-tot-otkazyvautsya-poluchat-rossiyskie-pasporta-cns.htmlРакурс
Українці відмовляються отримувати російське громадянство на тимчасово окупованих територіях.
Про це сьогодні, 13 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Попри політику примусової паспортизації, в межах якої ворог погрожує українцям за відсутність червоної макулатури, більшість українців ігнорують ініціативи окупантів", — наголошують у ЦНС. — Вже з наступного року українці без паспорта рф будуть вважатись іноземцям на рідній землі, та наразі від 60 до 70% (залежно від регіону) українців відмовляються отримувати ворожу макулатуру.
Зазначається, що ще гіршою для окупантів є ситуація з номерними знаками — тут показники ще нижче й до 80% автовласників на ТОТ відмовляється ставити на своє авто фейкові номери ворога.
Центр національного спротиву закликає й надалі саботувати ініціативи окупаційної адміністрації, адже це змушує росіян відтерміновувати заборони на пересування та працевлаштування українців, а отже й русифікацію ТОТ, — наголошують у ЦНС.