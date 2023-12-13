Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Враг продолжает политику принудительной паспортизации на ВТО, фото: «5 канал»

Большинство жителей ТОТ отказываются получать российские паспорта — ЦНС

13 дек 2023, 12:37
999

Українці відмовляються отримувати російське громадянство на тимчасово окупованих територіях.


.

Про це сьогодні, 13 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Попри політику примусової паспортизації, в межах якої ворог погрожує українцям за відсутність червоної макулатури, більшість українців ігнорують ініціативи окупантів", — наголошують у ЦНС. — Вже з наступного року українці без паспорта рф будуть вважатись іноземцям на рідній землі, та наразі від 60 до 70% (залежно від регіону) українців відмовляються отримувати ворожу макулатуру.

Зазначається, що ще гіршою для окупантів є ситуація з номерними знаками — тут показники ще нижче й до 80% автовласників на ТОТ відмовляється ставити на своє авто фейкові номери ворога.

Центр національного спротиву закликає й надалі саботувати ініціативи окупаційної адміністрації, адже це змушує росіян відтерміновувати заборони на пересування та працевлаштування українців, а отже й русифікацію ТОТ, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров