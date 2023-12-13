Враг продолжает политику принудительной паспортизации на ВТО, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n190299-bolshinstvo-jiteley-tot-otkazyvautsya-poluchat-rossiyskie-pasporta-cns.html

Ракурс

Українці відмовляються отримувати російське громадянство на тимчасово окупованих територіях.

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Про це сьогодні, 13 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Попри політику примусової паспортизації, в межах якої ворог погрожує українцям за відсутність червоної макулатури, більшість українців ігнорують ініціативи окупантів", — наголошують у ЦНС. — Вже з наступного року українці без паспорта рф будуть вважатись іноземцям на рідній землі, та наразі від 60 до 70% (залежно від регіону) українців відмовляються отримувати ворожу макулатуру.

Зазначається, що ще гіршою для окупантів є ситуація з номерними знаками — тут показники ще нижче й до 80% автовласників на ТОТ відмовляється ставити на своє авто фейкові номери ворога.