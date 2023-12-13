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Ракурс
Ворог продовжує політику примусової паспортизації на ТОТ, фото: «5 канал»

Більшість жителів ТОТ відмовляються отримувати російські паспорти — ЦНС

13 гру 2023, 12:37
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Українці відмовляються отримувати російське громадянство на тимчасово окупованих територіях.


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Про це сьогодні, 13 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Попри політику примусової паспортизації, в межах якої ворог погрожує українцям за відсутність червоної макулатури, більшість українців ігнорують ініціативи окупантів", — наголошують у ЦНС. — Вже з наступного року українці без паспорта рф будуть вважатись іноземцям на рідній землі, та наразі від 60 до 70% (залежно від регіону) українців відмовляються отримувати ворожу макулатуру.

Зазначається, що ще гіршою для окупантів є ситуація з номерними знаками — тут показники ще нижче й до 80% автовласників на ТОТ відмовляється ставити на своє авто фейкові номери ворога.

Центр національного спротиву закликає й надалі саботувати ініціативи окупаційної адміністрації, адже це змушує росіян відтерміновувати заборони на пересування та працевлаштування українців, а отже й русифікацію ТОТ, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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