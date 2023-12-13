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Ракурс
В Україні – дефіцит електроенергії

Шмигаль закликав українців економити електроенергію

13 гру 2023, 11:47
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В українській енергосистемі спостерігається дефіцит потужностей внаслідок похолодання та збільшення споживання електроенергії.


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Про це сьогодні, 13 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, одним із ключових завдань наразі є стале проходження опалювального сезону.

Усі відповідальні отримали завдання й доручення, — наголосив Шмигаль. —  Водночас кожен українець може зробити свій внесок у стабільність енергосистеми та заощаджувати електроенергію в пікові години. Злагодженість і солідарність — наш ключ до успішного подолання викликів зими.

Шмигаль зазначив, що завдяки рішенню ENTSO-E (Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії), Україна може імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії.

Уряд створив необхідні механізми, які дозволяють приватному бізнесу імпортувати електричну енергію. Потрібно активно використовувати ці інструменти, — додав прем'єр.

Джерело: Ракурс


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