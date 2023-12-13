Шмигаль закликав українців економити електроенергію

Шмигаль закликав українців економити електроенергіюhttps://racurs.ua/ua/n190298-shmygal-zaklykav-ukrayinciv-ekonomyty-elektroenergiu.htmlРакурс
В українській енергосистемі спостерігається дефіцит потужностей внаслідок похолодання та збільшення споживання електроенергії.
Про це сьогодні, 13 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, одним із ключових завдань наразі є стале проходження опалювального сезону.
Усі відповідальні отримали завдання й доручення, — наголосив Шмигаль. — Водночас кожен українець може зробити свій внесок у стабільність енергосистеми та заощаджувати електроенергію в пікові години. Злагодженість і солідарність — наш ключ до успішного подолання викликів зими.
Шмигаль зазначив, що завдяки рішенню ENTSO-E (Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії), Україна може імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії.
Уряд створив необхідні механізми, які дозволяють приватному бізнесу імпортувати електричну енергію. Потрібно активно використовувати ці інструменти, — додав прем'єр.