Шмигаль закликав українців економити електроенергію

В Україні – дефіцит електроенергії

https://racurs.ua/ua/n190298-shmygal-zaklykav-ukrayinciv-ekonomyty-elektroenergiu.html

Ракурс

В українській енергосистемі спостерігається дефіцит потужностей внаслідок похолодання та збільшення споживання електроенергії.

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Про це сьогодні, 13 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, одним із ключових завдань наразі є стале проходження опалювального сезону.

Усі відповідальні отримали завдання й доручення, — наголосив Шмигаль. — Водночас кожен українець може зробити свій внесок у стабільність енергосистеми та заощаджувати електроенергію в пікові години. Злагодженість і солідарність — наш ключ до успішного подолання викликів зими.

Шмигаль зазначив, що завдяки рішенню ENTSO-E (Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії), Україна може імпортувати до 1,7 ГВт електроенергії.