Наслідки російської атаки по Києву 13 грудня, фото: Віталій Кличко

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Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 13 грудня, здійснили чергову ракетну атаку по Києву. Падіння уламків збитих ракет призвело до руйнувань у столиці.

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Зокрема, у Дніпровському районі постраждав житловий будинок. Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі опублікував фото завданих руйнувань.

Уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок цього пошкоджений і будинок, і дитячий садок, розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках та школі, — зазначив Кличко.

За його словами, мешканців пошкодженого будинку оперативно евакуювали вночі. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі, а вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою.

Кличко зазначив, що надалі буде проведена експертиза постраждалого будинку:

якщо його несучі конструкції неушкоджені, житло оперативно відновлять, щоб мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок;

якщо ж пошкодження конструкцій критичні, буде розглядатися варіант капітального відновлення будинку. Відновлювати доведеться і дитсадок.

На час відновлення міська влада надасть тимчасове житло постраждалим мешканцям. Також на місці працює пункт обігріву, розгорнутий рятувальною службою, — зазначив мер.

Крім того, цієї ночі уламки іншої ракети впали на територію однієї з міських лікарень у Дніпровському районі:

пошкоджена будівля моргу;

також незначних ушкоджень зазнав корпус медзакладу.