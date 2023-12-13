Кличко показав наслідки падіння уламків російських ракет (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190297-klychko-pokazav-naslidky-padinnya-ulamkiv-rosiyskyh-raket-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 13 грудня, здійснили чергову ракетну атаку по Києву. Падіння уламків збитих ракет призвело до руйнувань у столиці.
Зокрема, у Дніпровському районі постраждав житловий будинок. Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі опублікував фото завданих руйнувань.
Уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок цього пошкоджений і будинок, і дитячий садок, розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках та школі, — зазначив Кличко.
За його словами, мешканців пошкодженого будинку оперативно евакуювали вночі. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі, а вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою.
Кличко зазначив, що надалі буде проведена експертиза постраждалого будинку:
- якщо його несучі конструкції неушкоджені, житло оперативно відновлять, щоб мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок;
- якщо ж пошкодження конструкцій критичні, буде розглядатися варіант капітального відновлення будинку. Відновлювати доведеться і дитсадок.
На час відновлення міська влада надасть тимчасове житло постраждалим мешканцям. Також на місці працює пункт обігріву, розгорнутий рятувальною службою, — зазначив мер.
Крім того, цієї ночі уламки іншої ракети впали на територію однієї з міських лікарень у Дніпровському районі:
- пошкоджена будівля моргу;
- також незначних ушкоджень зазнав корпус медзакладу.
Загалом від нічної атаки постраждали 53 людини. 20 з них госпіталізували, в тому числі двох дітей. 33 людини отримали допомогу медиків на місці. Серед них — шестеро дітей, — додав Кличко.