Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 13 грудня, прибув до Норвегії з раніше неанонсованим візитом.

Візит стосується питання підтримку захисту України від російського вторгнення. Про це повідомляє агентство Reuters.

У норвезькому уряді повідомили, що Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре проведуть зустрічі, зокрема, щодо подальшої підтримки Норвегією України.

Сьогодні у столиці Норвегії Осло, на запланованому саміті Північних країн, також зустрінуться лідери Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії.

Зеленський на своїй сторінці у соцмережі X зазначив, що прибув до Осло для участі в другому Саміті Україна — Північна Європа.

Також Зеленський планує:

I have arrived in Oslo for the second Ukraine-Northern Europe Summit.



Together with the leaders of Norway, Denmark, Iceland, Finland, and Sweden, we will discuss strengthening defense, political, and economic cooperation, as well as our common future in Europe. Our goal is… pic.twitter.com/q0JsvYJJJP