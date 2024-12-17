https://racurs.ua/ua/n202264-ce-anekdot-zelenskyy-rozpoviv-scho-dumaie-pro-poserednyctvo-orbana.html

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Президент України Володимир Зеленський розкритикував угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана за спроби «посередництва» у питанні досягнення миру в Україні, наголосивши, що той не має важелів впливу на державу-агресора.

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Про це Зеленський сказав на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевої та регіональної влади 17 грудня.

Зеленський наголосив, що Україна — сильна країна і показала це на полі бою під час усієї агресії путіна.

Хтось інший у Європі має такий досвід зараз? Ні в кого. Орбан має таку армію? Ні. Як він тиснутиме на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить, — заявив він.

Окремо Зеленський зазначив, що Україні потрібні прямі відносини із США без посередників.

Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, «якось там, десь там…» не вийде. Я його не пущу і таких, як він, — додав президент України, наголосивши, що йдеться саме про прем'єр-міністра Угорщини, а не про угорський народ, який підтримує Україну.

І до того непрості стосунки між Києвом та Будапештом загострилися після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував до владіміра путіна. Після цього Орбан заявив, що, мовляв, пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Тоді український президент висловив сподівання, що Орбан «не хоча б Асаду до Москви дзвонити, щоб послухати ще й його вартові лекції».