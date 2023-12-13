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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelenskyy

Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию (ФОТО, ВИДЕО)

13 дек 2023, 10:59
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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 13 грудня, прибув до Норвегії з раніше неанонсованим візитом.


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Візит стосується питання підтримку захисту України від російського вторгнення. Про це повідомляє агентство Reuters.

У норвезькому уряді повідомили, що Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре проведуть зустрічі, зокрема, щодо подальшої підтримки Норвегією України.

Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за свій захист. Ми надаємо цілеспрямовану, довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу і демократію, — вказано в заяві Стьоре. — Зусилля України є важливими для захисту свободи і безпеки тут, у Норвегії.

Сьогодні у столиці Норвегії Осло, на запланованому саміті Північних країн, також зустрінуться лідери Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії.

Зеленський на своїй сторінці у соцмережі X зазначив, що прибув до Осло для участі в другому Саміті Україна — Північна Європа.

Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі. Наша мета — безпека та справедливий і міцний мир на континенті, — наголосив він.

Також Зеленський планує:

  • провести двосторонні переговори з учасниками Саміту,
  • зустрітися з королем Норвегії Гаральдом V;
  • відвідати Стортинг (парламент країни);
  • поспілкуватися з норвезькими політиками та підприємцями.

Особисто подякую Норвегії за всю дуже вчасну та принципову підтримку, яку вона надавала Україні від початку повномасштабного вторгнення, — додав Зеленський.

Володимир Зеленський, фото: Volodymyr Zelenskyy

Джерело: Reuters, Володимир Зеленський

Источник: Ракурс


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