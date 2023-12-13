Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelenskyy

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 13 грудня, прибув до Норвегії з раніше неанонсованим візитом.

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Візит стосується питання підтримку захисту України від російського вторгнення. Про це повідомляє агентство Reuters.

У норвезькому уряді повідомили, що Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре проведуть зустрічі, зокрема, щодо подальшої підтримки Норвегією України.

Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за свій захист. Ми надаємо цілеспрямовану, довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу і демократію, — вказано в заяві Стьоре. — Зусилля України є важливими для захисту свободи і безпеки тут, у Норвегії.

Сьогодні у столиці Норвегії Осло, на запланованому саміті Північних країн, також зустрінуться лідери Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії.

Зеленський на своїй сторінці у соцмережі X зазначив, що прибув до Осло для участі в другому Саміті Україна — Північна Європа.

Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі. Наша мета — безпека та справедливий і міцний мир на континенті, — наголосив він.

Також Зеленський планує:

провести двосторонні переговори з учасниками Саміту,

зустрітися з королем Норвегії Гаральдом V;

відвідати Стортинг (парламент країни);

поспілкуватися з норвезькими політиками та підприємцями.

Особисто подякую Норвегії за всю дуже вчасну та принципову підтримку, яку вона надавала Україні від початку повномасштабного вторгнення, — додав Зеленський.

I have arrived in Oslo for the second Ukraine-Northern Europe Summit.



Together with the leaders of Norway, Denmark, Iceland, Finland, and Sweden, we will discuss strengthening defense, political, and economic cooperation, as well as our common future in Europe. Our goal is… pic.twitter.com/q0JsvYJJJP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2023

Джерело: Reuters, Володимир Зеленський