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Байден и Зеленский вышли к прессе после встречи в Белом доме
Байден и Зеленский вышли к прессе после встречи в Белом доме (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n190288-bayden-i-zelenskiy-vyshli-k-presse-posle-vstrechi-v-belom-dome-translyaciya.htmlРакурс
Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 12 грудня провели спільну пресконференцію у Білому домі.
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Зеленський 11−12 грудня перебував у США з робочим візитом. У вівторок він зустрівся з вищим політичним керівництвом Сполучених Штатів.
Президент Байден на початку зустрічі з українським колегою оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн дол.
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