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Ракурс
Байден и Зеленский вышли к прессе после встречи в Белом доме

Байден и Зеленский вышли к прессе после встречи в Белом доме (ТРАНСЛЯЦИЯ)

12 дек 2023, 23:10
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Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 12 грудня провели спільну пресконференцію у Білому домі.


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Зеленський 11−12 грудня перебував у США з робочим візитом. У вівторок він зустрівся з вищим політичним керівництвом Сполучених Штатів.

Президент Байден на початку зустрічі з українським колегою оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн дол.

Источник: Ракурс


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