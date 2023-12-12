Байден та Зеленський вийшли до преси після зустрічі у Білому домі

https://racurs.ua/ua/n190288-bayden-ta-zelenskyy-vyyshly-do-presy-pislya-zustrichi-u-bilomu-domi-translyaciya.html

Ракурс

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 12 грудня провели спільну пресконференцію у Білому домі.

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Зеленський 11−12 грудня перебував у США з робочим візитом. У вівторок він зустрівся з вищим політичним керівництвом Сполучених Штатів.

Президент Байден на початку зустрічі з українським колегою оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн дол.