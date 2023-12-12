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Ракурс
Байден та Зеленський вийшли до преси після зустрічі у Білому домі

Байден та Зеленський вийшли до преси після зустрічі у Білому домі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

12 гру 2023, 23:10
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Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 12 грудня провели спільну пресконференцію у Білому домі.


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Зеленський 11−12 грудня перебував у США з робочим візитом. У вівторок він зустрівся з вищим політичним керівництвом Сполучених Штатів.

Президент Байден на початку зустрічі з українським колегою оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн дол.

Джерело: Ракурс


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