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Байден та Зеленський вийшли до преси після зустрічі у Білому домі
Байден та Зеленський вийшли до преси після зустрічі у Білому домі (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n190288-bayden-ta-zelenskyy-vyyshly-do-presy-pislya-zustrichi-u-bilomu-domi-translyaciya.htmlРакурс
Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 12 грудня провели спільну пресконференцію у Білому домі.
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Зеленський 11−12 грудня перебував у США з робочим візитом. У вівторок він зустрівся з вищим політичним керівництвом Сполучених Штатів.
Президент Байден на початку зустрічі з українським колегою оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн дол.
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