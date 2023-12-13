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Ракурс
Наслідки російської ракетної атаки 13 грудня, фото: ДСНС

Наслідки ракетної атаки по Києву показали ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

13 гру 2023, 09:27
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Росіяни в ніч на сьогодні, 13 грудня, здійснили чергову ракетну атаку по Києву, котра призвела до пожеж та пошкоджень у низці районів столиці.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, у Дніпровському районі зафіксовані такі наслідки російської ракетної атаки:

  • пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на шостому поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало вісім автівок. Загалом було врятовано 17 осіб, з яких п’ятеро людей, які не могли самостійно пересуватися, та семеро дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб;
  • пошкоджень зазнала будівля садочку. Понівечено фасад будівлі, вибиті вікна. Всередині перебував охоронець. Наразі його життю нічого не загрожує;
  • за інформацією поліції, постраждало 34 особи. 15 — госпіталізовано. Попередні діагнози — колото-різані рани та гостра реакція на стрес. На місці події працює психологічна служба ДСНС, також рятувальники розгорнули пересувні «пункти незламності»;
  • поліція взяла під охорону пошкоджену багатоповерхівку, зокрема для збереження майна евакуйованих громадян;
  • за іншою адресою у цьому ж районі виникла пожежа у приватному житловому будинку, на площі 2 кв. м.

У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано.

За двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.

Зафіксовано падіння уламків і в інших районах столиці. Підрозділи ДСНС не залучались, жертв та постраждалих немає, — додають у ДСНС.

Наслідки російської ракетної атаки 13 грудня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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