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Росіяни в ніч на 13 грудня здійснили чергову ракетну атаку по Україні, фото: «Главком»
Рашисти вночі атакували Київ ракетами «Іскандер» та С-400 — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n190290-rashysty-vnochi-atakuvaly-kyyiv-raketamy-iskander-ta-s-400-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 грудня, завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет.
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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що під час цієї повітряної атаки ворог застосував зенітні керовані ракети С-400 та крилаті ракети «Іскандер».
Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети, — зазначають у Генштабі.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що загалом внаслідок нічної атаки ворога постраждали 53 людини:
- 20 із них, зокрема двох дітей, госпіталізували;
- 33 постраждалим, зокрема шістьом дітям, медики надали допомогу на місці.
Крім того, ракетна атака призвела до таких наслідків:
- у Дніпровському районі столиці пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Із нього рятувальники евакуювали 15 мешканців, у тому числі чотирьох дітей та двох неходячих. Також палали автівки в дворі цього будинку;
- горіли приватний будинок у Дніпровському районі та уламок ракети, який впав на відкритій території в Деснянському районі;
- сталася пожежа у приватному будинку в Дарницькому районі столиці;
- у Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі;
- постраждало і приміщення дитячої лікарні в Дніпровському районі. Там вибило шибки та пошкодило центральний вхід закладу.
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