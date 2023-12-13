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Ракурс
Росіяни в ніч на 13 грудня здійснили чергову ракетну атаку по Україні, фото: «Главком»

Рашисти вночі атакували Київ ракетами «Іскандер» та С-400 — Генштаб

13 гру 2023, 08:23
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 грудня, завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет.


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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що під час цієї повітряної атаки ворог застосував зенітні керовані ракети С-400 та крилаті ракети «Іскандер».

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети, — зазначають у Генштабі.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що загалом внаслідок нічної атаки ворога постраждали 53 людини:

  • 20 із них, зокрема двох дітей, госпіталізували;
  • 33 постраждалим, зокрема шістьом дітям, медики надали допомогу на місці.

Крім того, ракетна атака призвела до таких наслідків:

  • у Дніпровському районі столиці пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Із нього рятувальники евакуювали 15 мешканців, у тому числі чотирьох дітей та двох неходячих. Також палали автівки в дворі цього будинку;
  • горіли приватний будинок у Дніпровському районі та уламок ракети, який впав на відкритій території в Деснянському районі;
  • сталася пожежа у приватному будинку в Дарницькому районі столиці;
  • у Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі;
  • постраждало і приміщення дитячої лікарні в Дніпровському районі. Там вибило шибки та пошкодило центральний вхід закладу.

Джерело: Ракурс


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