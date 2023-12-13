Росіяни в ніч на 13 грудня здійснили чергову ракетну атаку по Україні, фото: «Главком»

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 грудня, завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що під час цієї повітряної атаки ворог застосував зенітні керовані ракети С-400 та крилаті ракети «Іскандер».

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети, — зазначають у Генштабі.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що загалом внаслідок нічної атаки ворога постраждали 53 людини:

20 із них, зокрема двох дітей, госпіталізували;

33 постраждалим, зокрема шістьом дітям, медики надали допомогу на місці.

Крім того, ракетна атака призвела до таких наслідків: