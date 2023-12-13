Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне в ночь на 13 декабря совершили очередную ракетную атаку по Украине, фото: «Главком»

Рашисты ночью атаковали Киев ракетами «Искандер» и С-400 — Генштаб

13 дек 2023, 08:23
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 грудня, завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет.


.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що під час цієї повітряної атаки ворог застосував зенітні керовані ракети С-400 та крилаті ракети «Іскандер».

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети, — зазначають у Генштабі.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що загалом внаслідок нічної атаки ворога постраждали 53 людини:

  • 20 із них, зокрема двох дітей, госпіталізували;
  • 33 постраждалим, зокрема шістьом дітям, медики надали допомогу на місці.

Крім того, ракетна атака призвела до таких наслідків:

  • у Дніпровському районі столиці пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Із нього рятувальники евакуювали 15 мешканців, у тому числі чотирьох дітей та двох неходячих. Також палали автівки в дворі цього будинку;
  • горіли приватний будинок у Дніпровському районі та уламок ракети, який впав на відкритій території в Деснянському районі;
  • сталася пожежа у приватному будинку в Дарницькому районі столиці;
  • у Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі;
  • постраждало і приміщення дитячої лікарні в Дніпровському районі. Там вибило шибки та пошкодило центральний вхід закладу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров