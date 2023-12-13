Последствия российской ракетной атаки 13 декабря, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n190293-posledstviya-raketnoy-ataki-po-kievu-pokazali-gschs-foto-video.html

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Росіяни в ніч на сьогодні, 13 грудня, здійснили чергову ракетну атаку по Києву, котра призвела до пожеж та пошкоджень у низці районів столиці.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, у Дніпровському районі зафіксовані такі наслідки російської ракетної атаки:

пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на шостому поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало вісім автівок. Загалом було врятовано 17 осіб, з яких п’ятеро людей, які не могли самостійно пересуватися, та семеро дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб;

пошкоджень зазнала будівля садочку. Понівечено фасад будівлі, вибиті вікна. Всередині перебував охоронець. Наразі його життю нічого не загрожує;

за інформацією поліції, постраждало 34 особи. 15 — госпіталізовано. Попередні діагнози — колото-різані рани та гостра реакція на стрес. На місці події працює психологічна служба ДСНС, також рятувальники розгорнули пересувні «пункти незламності»;

поліція взяла під охорону пошкоджену багатоповерхівку, зокрема для збереження майна евакуйованих громадян;

за іншою адресою у цьому ж районі виникла пожежа у приватному житловому будинку, на площі 2 кв. м.

У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано.

За двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.