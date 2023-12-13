США сообщили детали военной помощи Украине на 200 млн долларов

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Пентагон розкрив деталі військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

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Він містить додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, зокрема HIMARS, протитанкову зброю та інше обладнання.

Також США виділили обладнання для захисту критичної національної інфраструктури та генератори.

Увесь перелік озброєння для Сил оборони України такий:

Додаткові снаряди для РСЗВ HIMARS;

Протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM;

Протитанкові ракети;

155-мм артснаряди;

Боєприпаси для руйнування перешкод;

4 млн набоїв для стрілецької зброї;

Інше обладнання та запасні частини.

Перед цим президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками оборонних компаній США.

Зокрема, на зустрічі, що відбулася в Українському домі у Вашингтоні, були присутні президент BAE Systems Том Арсено, голова та виконавчий директор Day & Zimmermann Гарольд Йох, президент Boeing Теодор Колберт, виконавчий директор Sierra Nevada Фатіх Озмен, віцепрезидент Northrop Grumman Стівен О’Брайан, віцепрезидент RTX Джефф Шоклі, віцепрезидент Lockheed Martin Реймонд Піселлі, віцепрезидент General Dynamics Марк Руале, виконавчий директор D&M Holding Деніел Пауерс, віцепрезидент AeroVironment Чарльз Дін.

Глава держави подякував усім працівникам американських оборонних компаній, які виготовляють зброю, що рятує українців і допомагає нашій армії захищати країну.

Володимир Зеленський розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі, який розміщуватиметься на території України, оскільки наша країна має сьогодні багато практичного досвіду, набутого через війну.

За його словами, для реалізації цієї ідеї Україна готова дуже швидко ухвалювати всі необхідні рішення, спрощувати бюрократичні процедури, а також робити замовлення.

Глава держави наголосив, що Україна готова й вироблятиме більшу кількість боєприпасів та військової техніки, однак їй потрібна підтримка з боку таких потужних компаній. Зокрема, йдеться про спільне виробництво артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, артилерійських і ракетних систем.