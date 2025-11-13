Восемь стран НАТО выделили 500 млн долл. на закупку оружия. Фото:

Представники урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та Ісландії у четвер, 13 листопада, оголосили в Хельсінкі, що спільно спрямують 500 млн дол. на ініціативу PURL. Про це повідомляється на сайті Північноатлантичного альянсу.

Щоб продемонструвати нашу підтримку, ми спільно вирішили зробити внесок у розмірі 500 млн дол. у рамках ініціативи «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL), — йдеться у спільній заяві країн.

Водночас на сайті фінляндського Міністерства закордонних справ з’явилося повідомлення, що ці вісім країн також зобов’язалися надавати Україні довгострокову та скоординовану військову підтримку. Йдеться, зокрема, про співпрацю в оборонно-промисловій сфері.

Генсек НАТО Марк Рютте привітав рішення союзників профінансувати спільний пакет військової допомоги для України й наголосив, що це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці.

Союзники НАТО продовжуватимуть постачати необхідне обладнання і матеріали, — заявив він.

Нагадаємо, 12 листопада Данія оголосила про нову військову допомогу для України у розмірі близько 217 млн дол. З цієї суми 15,7 млн дол. виділять на фінансування «данської моделі» у 2025 році та 57,7 млн дол. — на ініціативу PURL, яка дозволяє купувати для ЗСУ американську зброю. Ще 12,4 млн дол. підуть на закупівлю пального для Сил оборони України.