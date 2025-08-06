США одобрили продажу Украине оборудования для гаубиц. Фото: АрмияИнформ

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Держдеп США схвалив потенційний продаж Україні військової допомоги на загальну суму 203,5 млн дол.

Один із контрактів на суму 104 млн дол. передбачає продаж Україні військового обладнання, ремонтні послуги та підтримку для гаубиць M777 та пов’язаного з ними обладнання. Підрядником тут виступить британська компанія BAE Systems. Про це повідомили в Міністерстві оборони США.

Інший контракт, на суму 99,5 млн дол. передбачає транспортні та логістичні послуги. Підрядника з транспортування і консолідації вантажів визначать пізніше з-поміж схвалених постачальників.

У Пентагоні заявили, що ця угода допоможе Сполученим Штатам реалізувати свої зовнішньополітичні й безпекові цілі, посиливши безпеку України як країни-партнера, яка є «рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі».

Нагадаємо, у 2025 році Велика Британія планує надати Україні 4,5 млрд фунтів військової допомоги, що є найвищим рівнем за всю історію. Ця допомога включає, зокрема, 700 млн на артилерійські снаряди, ракети далекого радіуса дії та оборонні ракети.