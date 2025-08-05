Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n208310-rossiya-do-konca-2025-goda-hochet-sformirovat-10-novyh-diviziy-syrskiy.html

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Збройні сили росії до кінця 2025 року можуть поповнитися 10 новими дивізіями.

Дві таких дивізії вже створено. Щомісяця росіяни збільшують свою армію на 9 тис. осіб. Тому Україна повинна продовжувати мобілізовувати нових громадян на війну й поліпшувати підготовку цих воїнів. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 5 серпня повідомив у Facebook за підсумками наради.

Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено. Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ, — йдеться у повідомленні.

Головком додав, що липень був дуже напруженим — противник намагався наступати практично по всій лінії бойового зіткнення. Росіяни використовували тактику «тисячі порізів», застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи.

Найважча для Сил оборони ситуація на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках. Однак на Північнослобожанському напрямку українські захисники мали успіхи у звільненні території Сумській області й продовжують вести бойові дії на Курщині.

Сирський відзначив, що у липні були помітні успіхи в застосуванні засобів DeepStrike — уражено десятки об'єктів воєнно-промислового комплексу противника. Таким чином було суттєво знижено виробничі спроможності російської «оборонки», уражено військові об'єкти, зокрема, склади з «Шахедами», військові аеродроми, полігони, оборонні заводи.

Загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тис. осіб, що на 800 осіб більше, ніж у червні.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збільшення фінансової мотивації для чоловіків могло б розв’язати проблему мобілізації в Україні.