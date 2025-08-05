Армия рф хочет закрепиться в Родинском. Карта: DeepState

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Армія рф хоче зайти та закріпитися в місто Родинське Покровської громади Донецької області.

На підступах до цього населеного пункту вже йдуть активні бойові дії. Якщо окупанти закріпляться в цьому місті, то їм відкриється новий напрямок для наступу на Покровськ та Мирноград. Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб не дати просунутись ворогу. Про це проект DeepState 5 серпня повідомив у Telegram.

Зазначається, що Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших ділянок фронту, і для захоплення Покровська ворог вдавався вже і до лобових атак, і до закидання диверсійних груп. Однак наразі противник сконцентрувався на виході на фланги і полюванні на логістику.

Вказується, що противник вже просунувся в районі Котлиного і перекрив логістику по трасі на Павлоград, але подальше просування ворога захисники зупинили.

Після цього загарбники перекинули всю увагу на Родинське. В останні дні підрозділи ворожої армії фіксувалися на його східних околицях, намагаються там «закріплятися, насичуватися і займати його». Росіяни підтягують туди додаткові ресурси для штурмових дій.

Родинське розташоване в тилу Мирнограда і Покровська, що дасть змогу відкрити додатковий і дуже неприємний напрям для спроб заходу в ці великі міста, — зазначили в DeepState.

Тим часом у зведенні Генерального штабу ЗСУ поінформували, що з початку доби на Покровському напрямку ворожа армія здійснила 24 спроби потіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка, а також у напрямку Новопавлівки. Українські захисники відбили 20 атак противника, чотири бої ще тривають.

Нагадаємо, 31 липня Міністерство оборони росії поширило фейк про повну окупацію Часового Яру нібито внаслідок «наступальних дій». Однак місто не захоплене, загарбники лише провів чергову піар-акцію в тилу Сил оборони.

У DeepState поінформували, що росіяни в темний час доби банально проникають в тил українським військовим, а в світлу пору піднімають прапори. Більшість з цих окупантів вже ліквідована, бо це самовбивчі місії.