Україна розробила план дій на випадок блекаутів. Фото:

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Ракурс

Україна вже підготувала план дій на випадок тривалих відключень електроенергії.

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У вівторок, 3 жовтня, провели перше засідання Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії. Головною метою визначили своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, які відбуватимуться в країні. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у Telegram.

За словами міністра, план дій містить низку напрямків. Основними з них є посилення патрулювання поліцейських груп, забезпечення генераторами медзакладів та критичної інфраструктури й функціонування пунктів незламності.

Клименко зазначив, що це далеко не повний перелік заходів. Наголосив, що в МВС знають, як реагувати на такі виклики.

Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії, — написав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розробляє правила, які заборонять вимикати світло шістьом категоріям громадян, які є вразливими споживачами. Така постанова буде діяти у випадку дії графіків і блекаутів.