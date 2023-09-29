Частині українців не вимикатимуть світло під час графіків відключень

Частина українців не вимикатимуть світло під час графіків відключень

https://racurs.ua/ua/n187760-chastyni-ukrayinciv-ne-vymykatymut-svitlo-pid-chas-grafikiv-vidkluchen.html

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Деяким категоріям українців не будуть вимикати світло під час графіків відключень або блекауту.

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Міністерство енергетики створить спеціальну базу даних вразливих споживачів, пише «РБК-Україна» з посиланням на проект постанови Кабміну.

Уряд розробляє правила, які заборонять вимикати світло шістьом категоріям громадян, які є вразливими споживачами. Така постанова буде діяти у випадку дії графіків і блекаутів.

До категорій вразливих споживачів належать:

одержувачі житлових субсидій;

особи з інвалідністю І та II групи, в тому числі особи, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;

особи, які утримують дитячі будинки сімейного типу і які не є одержувачами житлових субсидій;

багатодітні та малозабезпечені сім’ї, які не є одержувачами житлових субсидій;

прийомні сім’ї, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій;

побутові споживачі електричної енергії, які перебувають в житлових приміщеннях, життя та здоров’я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, яке живиться від електричних мереж, що підтверджується відомостями та/або документами, і які не є одержувачами житлових субсидій.

Отримати статус вразливого споживача та створити запис в базі даних вразливих споживачів можна буде в постачальника послуг.

Розгляд заяв та інформування споживача здійснюється протягом 10 робочих днів шляхом зазначення вказаної інформації у виставленому рахунку (квитанції) та в особистому кабінеті на офіційному сайті.

Яким чином цю постанову в разі її ухвалення втілюватимуть в життя — в Мінсоцполітики поки не пояснили.

В Україні поки не запроваджували графіки відключень світла, але 20 вересня в ГУР заявили, що рф почала розвідувати стан енергетики України, тому можливість повторення атак є цілком реальною.