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Момент бою, скріншот відео
Самогубство двох рашистів під час бою показали Сухопутні війська (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191178-samogubstvo-dvoh-rashystiv-pid-chas-bou-pokazaly-suhoputni-viyska-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 9 січня, у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує момент вчинення самогубства російськими загарбниками під час бою.
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Під час бою три російських солдата підповзли до БМП і двоє з них застрелились, — зазначається в описі відео.
Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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