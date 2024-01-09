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Ракурс
Момент бою, скріншот відео

Самогубство двох рашистів під час бою показали Сухопутні війська (ВІДЕО)

9 січ 2024, 10:58
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Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 9 січня, у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує момент вчинення самогубства російськими загарбниками під час бою.


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Під час бою три російських солдата підповзли до БМП і двоє з них застрелились, — зазначається в описі відео.

Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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