Дональд Трамп приказал республиканцам не голосовать за помощь Украине и Израилю. Фото:

https://racurs.ua/n191828-tramp-prikazal-respublikancam-ne-golosovat-za-pomosch-ukraine-cnn.html

Ракурс

Дональд Трамп, колишній глава США, який у 2024 році боротиметься за президентську посаду, закликав Республіканську партію зірвати угоду щодо безпеки кордонів та допомоги Україні.

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Трамп наказав республіканцям не голосувати ні за реформу кордону, ні за допомогу Україні, Ізраїлю чи Тайваню. Він хоче провести передвиборчу кампанію саме на цих гаслах в листопаді. Трамп вкрай не хоче, щоб його опонент Джо Байден здобув перемогу в цій сфері замість нього. Про це повідомив телеканал CNN.

Зазначається, що Трамп планує на цьому будувати свою передвиборчу кампанію, звинувачуючи Байдена. А в разі перемоги на виборах дозволити Конгресу швидко ухвалити ці рішення, щоб приписати їх собі.

За інформацією CNN, сенатори від Демократичної та Республіканської партій все ще намагаються просунути пропозицію, але її доля залишається невизначеною.

Нагадаємо, 27 січня американські ЗМІ повідомляли, що американський Сенат погодився надати США повноваження значно обмежити нелегальний перетин мігрантів на південному кордоні, це може розблокувати процес надання допомоги Україні.

Водночас 26 січня спікер Палати представників Майк Джонсон назвав законопроект про допомогу Україні й безпеку кордону «нежиттєздатним», якщо витік щодо його змісту є правдивим.

Джерело: CNN