Российские «Шахеды» ночью сбивали в четырех областях. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n191831-nochnaya-ataka-dronov-shahedy-sbivali-v-chetyreh-oblastyah.html

Ракурс

Атаку дронів відбивали українські військові у ніч на 29 січня.

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Ворог запустив вісім ударних безпілотників типу «Shahed-136/131» з району Приморсько-Ахтарська в росії. Крім того, окупанти атакували однією ракетою «Іскандер-М» з району Воронезької області рф. та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Сили Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони змогли знищити всі БПЛА. Дрони збивали у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. Відбивали напад зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

У Дніпропетровській області уламки збитого російського дрона пошкодили агропідприємство. В обласній військовій адміністрації повідомили, що в Синельніковському районі пошкоджене складське приміщення, але ніхто не постраждав.

А в Миколаївській області уламки збитих БПЛА «Шахед» пошкодили адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор в Арбузинській громаді. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 28 січня росіяни дронами та «Шахедами» атакували цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Мобільні вогневі групи Повітряних сил знищили чотири із восьми ворожих БПЛА, якими противник атакував прифронтову зону.