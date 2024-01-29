В Евросоюзе опровергли существование плана по подрыву экономики Венгрии

https://racurs.ua/n191846-v-evrosouze-oprovergli-suschestvovanie-plana-po-podryvu-ekonomiki-vengrii.html

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У Євросоюзі спростували існування плану з підриву економіки Угорщини, якщо премʼєр Віктор Орбан заблокує 50 млрд євро Україні на спецсаміті 1 лютого.

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«Інтерфакс-Україна» з посиланням на європейського посадовця пише, що FT у своєму матеріалі використала довідкову записку про поточний стан угорської економіки, яка не містить жодного плану.

Угорський міністр з питань ЄС Янош Бока тим часом заявив, що матеріал FT — це доказ тиску Євросоюзу на країну. Політичний радник прем'єра Угорщини Балаш Орбан каже, що країна «не піддасться на шантаж».

У ЄС нібито готові підірвати економіку Угорщини, якщо угорський прем'єр Віктор Орбан заблокує виділення фінансової допомоги Україні обсягом 50 млрд євро на саміті 1 лютого, написала раніше Financial Times, яка ознайомилася з планом ЄС.

В Угорщині заявили натомість, що висунули ЄС умови для схвалення пакета допомоги Україні на 50 млрд євро, при виконанні якого вона готова підтримати це питання.

Радник угорського прем'єра Балаж Орбан повідомив, що свої пропозиції Будапешт відправив до Брюсселя 27 січня.

Що це за умова, Орбан не сказав. Водночас він звинуватив керівництво ЄС у шантажі Угорщини.

Брюссель використовує шантаж проти Угорщини, ніби завтра не настане, попри те, що ми запропонували компроміс. У суботу Будапешт направив до Брюсселя нову пропозицію, уточнивши, що тепер він відкритий для використання бюджету ЄС для України і навіть для випуску загального боргу для неї фінансування, якщо будуть додані інші застереження, які дадуть Будапешту можливість змінити свою думку пізніше, — написав Балаж Орбан у Х.

Так він прокоментував публікацію Financial Times.

Міністр Угорщини у справах ЄС заявив, що цей документ «лише підтверджує", що «доступ до фондів ЄС використовується Брюсселем для політичного шантажу».