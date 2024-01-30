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Ракурс
Всеволод Князев, фото: «РБК»

Экс-главе Верховного суда Князеву снова уменьшили залог

30 янв 2024, 21:52
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Дію запобіжного заходу екс-голові Верховного Суду Всеволоду Князєву продовжено ще на два місяці — до 29 березня.


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Відповідне рішення сьогодні, 30 січня, ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного суду, — вказано в повідомленні.

Водночас суд вкотре зменшив розмір застави Князєву — з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

У САП нагадують, що 26 грудня слідчий суддя ВАКС за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, обмежив стороні захисту строк ознайомлення з матеріалами у справі.

Згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України встановлено строк для ознайомлення до 01.03.2024 включно. Після спливу цього часу сторона кримінального провадження вважатиметься такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів, — зазначають у відомстві.

Источник: Ракурс


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