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Эстафету "бавовны" в россии принял Санкт-Петербург - беспилотник упал на НПЗ
Эстафету «бавовны» в россии принял Санкт-Петербург — беспилотник упал на НПЗhttps://racurs.ua/n191899-estafetu-bavovny-v-rossii-prinyal-sankt-peterburg-bespilotnik-upal-na-npz.htmlРакурс
У ніч на 31 січня Санкт-Петербург атакували дронами.
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Влада заспокоїла росіян, що в регіоні «впервые применили ЗРК «Триумф». За даними Міністерства оборони росії, сили ППО знищили український безпілотник над територією Псковської області, але від гуркоту чомусь прокинулися в Петербурзі та Ленінградській області.
БПЛА був уражений зенітно-ракетним комплексом С-400.
В аеропорту «Пулково» через атаку БПЛА закривали повітряний простір. «Фонтанка» пише, що місто було атаковане БПЛА. Дрон нібито впав на територію заводу Невський мазут. Серйозної пожежі не було — три порожні цистерни швидко загасили, стверджує видання.
Від північного кордону України до території Псковської області — приблизно 500 км по прямий, через білорусь.
Українські безпілотники минулого року завдали удару по військовому аеродрому під Псковом, який розташований на півночі області, в далекому від України кінці, а в січні імовірно українські безпілотники завдали двох ударів по цілях на березі Фінської затоки. До них від кордону України — близько 900 км.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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