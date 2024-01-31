Эстафету "бавовны" в россии принял Санкт-Петербург - беспилотник упал на НПЗ

https://racurs.ua/n191899-estafetu-bavovny-v-rossii-prinyal-sankt-peterburg-bespilotnik-upal-na-npz.html

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У ніч на 31 січня Санкт-Петербург атакували дронами.

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Влада заспокоїла росіян, що в регіоні «впервые применили ЗРК «Триумф». За даними Міністерства оборони росії, сили ППО знищили український безпілотник над територією Псковської області, але від гуркоту чомусь прокинулися в Петербурзі та Ленінградській області.

БПЛА був уражений зенітно-ракетним комплексом С-400.

В аеропорту «Пулково» через атаку БПЛА закривали повітряний простір. «Фонтанка» пише, що місто було атаковане БПЛА. Дрон нібито впав на територію заводу Невський мазут. Серйозної пожежі не було — три порожні цистерни швидко загасили, стверджує видання.

Від північного кордону України до території Псковської області — приблизно 500 км по прямий, через білорусь.

Українські безпілотники минулого року завдали удару по військовому аеродрому під Псковом, який розташований на півночі області, в далекому від України кінці, а в січні імовірно українські безпілотники завдали двох ударів по цілях на березі Фінської затоки. До них від кордону України — близько 900 км.