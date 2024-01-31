Кулеба защитил Орбана – Он не пророссийский, а провенгерский политик

https://racurs.ua/n191898-kuleba-zaschitil-orbana-on-ne-prorossiyskiy-a-provengerskiy-politik.html

Ракурс

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не погодився з тими, хто називає діючу угорську владу проросійською.

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Я вважаю, що заяви Віктора Орбана та Петера Сійярто не проросійські, а проугорські, — так сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю угорському виданню Telex.

Він вважає, що якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини.

Але я думаю, що вони проугорські. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нашій зустрічі, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України, — сказав Кулеба.

Також очільник МЗС прокоментував слова Сійярто про те, що «переговори з росією — єдиний спосіб досягнення миру».